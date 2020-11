GNR apreende quatro toneladas de haxixe no Guadiana

A Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António, esta madrugada, apreendeu cerca de quatro toneladas de haxixe, no Rio Guadiana.

No âmbito de uma ação de vigilância, controlo e patrulhamento da costa e mar territorial, em particular no combate ao tráfico internacional de estupefacientes, os militares da Guarda, em colaboração com o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), detetaram uma embarcação de alta velocidade perto da foz do Rio Guadiana, que apresentava um comportamento suspeito, tendo sido intercetada perto da localidade de Foz de Odeleite.

Perante a presença da GNR, os suspeitos encetaram fuga para território espanhol, tendo sido informadas as autoridades policiais espanholas.

No decorrer da ação, foram apreendidos um total de 115 fardos de haxixe com 3785 quilos e uma embarcação de alta velocidade.

Os factos foram remetidos à Polícia Judiciária (PJ).