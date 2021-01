A Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), apreendeu 20 000 cigarros de contrabando, nos concelhos de Lagoa e Albufeira, ontem, dia 21 de janeiro.

Na sequência de uma ação de prevenção e combate à evasão e fraude tributárias que incidiu sobre empresas transportadoras, os militares da Guarda detetaram duas embalagens sem qualquer documento que as acompanhasse e que continham 1 000 maços de cigarros, pronto a ser vendido ao consumidor, verificando ainda que estes não ostentavam a estampilha fiscal exigida para a sua comercialização em território nacional.

Na sequência das diligências policiais foi constituído arguido o destinatário da mercadoria, um homem de 38 anos, por suspeita de contrafação e introdução irregular no consumo, e foi apreendido o tabaco cujo valor comercial ascende a 4 500 euros, sendo que a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado, em sede do Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco (IT) e do Imposto de Valor Acrescentado (IVA), de cerca de 3 600 euros.