GNR apreende artigos contrafeitos no mercado semanal de Quarteira

Guarda Nacional Republicada (GNR) apreendeu 1795 artigos contrafeitos no mercado semanal de Quarteira.

Através do Destacamento Territorial de Loulé, a GNR identificou na quarta-feira, dia 9 de fevereiro, 15 vendedores com idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos, apreendendo também 1795 artigos contrafeitos, no mercado semanal de Quarteira.

As diligências foram cumpridas no decorrer de uma ação de fiscalização à venda ambulante, com vista a garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial e o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos.

Os militares da Guarda detetaram diversos vendedores na posse de artigos contrafeitos, de diversas marcas, nomeadamente roupa, calçado e acessórios de moda.

Foram apreendidos 1795 artigos, tendo sido identificados 15 vendedores e elaborados 15 autos de notícia por contrafação e 14 autos de contraordenação no âmbito do regime de bens em circulação.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Loulé. A ação contou com reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro e com o Destacamento de Ação Fiscal (DAF) de Faro.