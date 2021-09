GNR apreende armas de fogo durante ação de fiscalização a caçadores

Foram detetadas três infrações por caça de espécies cinegéticas a menos de 100 metros de comedouros e bebedouros artificiais.

O Comando Territorial de Faro da GNR, através do seu Núcleo de Proteção Ambiental (NPA), realizou no domingo, dia 29 de agosto, uma ação de fiscalização ao exercício da caça no concelho.

Os elementos do NPA fiscalizaram diversos caçadores, tendo sido detetadas três infrações por caça de espécies cinegéticas a menos de 100 metros de comedouros e bebedouros artificiais, cuja coima pode atingir o valor máximo 3.316 euros.

No decorrer da ação foi apreendido o material resultante da caça, tendo sido entregue no Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens. Foram ainda apreendidas três armas de fogo.

A ação contou com o reforço de militares do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Loulé e Tavira e ainda do Destacamento de Intervenção (DI).