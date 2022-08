GNR apanha três indivíduos a furtar alfarroba no concelho de Albufeira

Meliantes tentaram os furtos em Olhos de Água e Paderne, mas acabaram detidos pela GNR.

Três homens com idades compreendidas entre os 19 e os 31 anos foram detidos pela GNR em flagrante delito por furto de alfarroba, nos dias 12 e 13 de agosto, nas localidades de Olhos de Água e Paderne, concelho de Albufeira.

Na primeira situação, em Olhos de Água, durante uma ação de patrulhamento no âmbito da Operação «Campo Seguro 2022», os militares da Guarda deram conta de um homem de 31 anos, num terreno agrícola, a proceder à apanha de alfarroba.

No seguimento da ação «foi verificado que o suspeito não tinha qualquer autorização por parte do proprietário do terreno para proceder à apanha, tendo sido detido em flagrante por furto de alfarroba».

No decurso da ação policial, apurou-se que o suspeito tinha na sua posse dois sacos, culminando na apreensão de 27 quilos de alfarroba. Os produtos apreendidos foram entregues ao seu legítimo proprietário, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira.

A segunda situação aconteceu em Paderne e teve origem numa denúncia de furto de alfarroba. Os militares da GNR deslocaram-se para o local e surpreenderam os dois suspeitos, de 19 e 29 anos, em flagrante.

Na sequência da ação os indivíduos colocaram-se em fuga, mas acabaram por ser intercetados e detidos. Foram apreendidos 30 quilos de alfarroba, um toldo para apanha de alfarroba, 14 sacas de serapilheira, dois baldes e um veículo. Os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Albufeira.

A GNR afirma que tem «reforçado o policiamento e a fiscalização relativamente à apanha e comércio da alfarroba durante este período na zona do Algarve, com o intuito de dissuadir e reprimir a prática do furto» deste fruto. Nas últimas semanas têm sido muitos os furtos travados pela Guarda Nacional Republicana em vários concelhos algarvios.