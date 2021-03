GNR apanha traficantes com 2500 doses de cocaína no Guadiana

Detidos em flagrante delito pela GNR com 2500 doses de cocaína no Rio Guadiana.

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António (VRSA), deteve, ontem, dia 4 de dois homens de 20 e 27 anos por tráfico de estupefacientes e apreendeu 2500 doses de cocaína, no Rio Guadiana.

No decorrer de uma ação de patrulhamento fluvial direcionada para o controlo e vigilância da costa e fronteira marítima, os militares da GNR intercetaram e fiscalizaram uma embarcação de recreio que se encontrava a navegar naquele rio.

No decorrer das diligências policiais verificou-se que um dos tripulantes adotou com comportamento suspeito, atirando um objeto para a água, tendo os militares procedido à recuperação de uma bolsa onde se encontrava produto estupefaciente no seu interior, no valor estimado superior a 17 mil euros, e que tinha como possível destino o território português.

Os tripulantes foram detidos e o produto estupefaciente foi apreendido, bem como a embarcação.

Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes hoje, dia 5 de março, ao Tribunal Judicial de Faro para aplicação das medidas de coação.