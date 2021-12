GNR apanha ladrão de 70 quilos de abacate em Albufeira

Militares do Posto de Olhos de Água da Guarda Nacional Republicana (GNR) apanharam em flagrante um homem com mais 70 quilos de abacate roubado.

O Comando Territorial de Faro, através do Posto Territorial de Olhos de Água da Guarda Nacional Republicana (GNR), deteve um homem de 28 anos por furto de abacate, no concelho de Albufeira, no dia 20 de dezembro.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda receberam uma denúncia a dar conta de um furto de abacate numa propriedade agrícola.

No seguimento da ação, a GNR deslocou-se de imediato para o local onde detiveram em flagrante um homem 28 anos.

Durante as diligências policiais, apurou-se que o suspeito tinha já na sua posse 70 quilos de abacate, culminando na sua apreensão.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira.

A GNR, no âmbito da operação «Campo Seguro 2021» encontra-se desde o dia 1 de junho a levar a cabo ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar crimes de furto, junto de propriedades/explorações agrícolas, bem como reforço do policiamento com o intuito de dissuadir e reprimir a prática de furtos na agricultura.