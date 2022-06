Gisela João dá concerto em Tavira para celebrar o Dia da Cidade

Tavira assinala mais um Dia da Cidade a 24 de junho, sexta-feira, com um programa que inclui homenagem a funcionários e cidadãos e um concerto com Gisela João.

As comemorações arrancam às 10h30, com o hastear das bandeiras, nos Paços do Concelho, seguindo-se a sessão solene, às 11h00, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos.

A cerimónia contempla a distinção de três trabalhadores com medalhas de bons serviços e dedicação grau prata (30 anos de serviço) e doze funcionários com medalhas de bons serviços e dedicação grau cobre (20 anos de serviço).

A autarquia presta, ainda, homenagem, através da atribuição de medalha de mérito municipal (ouro, prata e cobre), a oito cidadãos e entidades locais que se distinguiram, na sociedade, pelo seu percurso.

Às 22h00, tem lugar um dos momentos altos da celebração, com Gisela João a subir ao palco, na Praça da República, para um espetáculo piromusical.

A caminhada «Nascer do Sol», no dia 24 de junho, às 6h12, e os arraiais populares completam o programa de festividades. Estes arraiais terão lugar de 23 a 26 e nos dias 28 e 29 de junho, sempre às 21h30, no Jardim do Coreto, com a seguinte programação:

Dia 23: 21h30: Trio Versátil e às 22h00: Rancho Folclórico da Luz de Tavira;

Dia 24: Cristiano Martins;

Dia 25: Gerações;

Dia 26: Mais Dois;

Dia 28: Rúben Filipe;

Dia 29: Sons do Sul.

Para além do Jardim do Coreto, decorrem um pouco por todo o concelho, num ambiente de festa, outros arraiais que prometem animar as primeiras noites de verão. Ainda na noite de São João, 23 de junho, às 00h00, haverá na Ponte dos Descobrimentos um espetáculo piromusical que dá as boas-vindas ao Dia da Cidade.