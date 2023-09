Geminação entre Faro e cidade de Hayward já foi formalizada

O protocolo foi formalizado no Dia do Município de Faro, 7 de setembro, mas os laços com a cidade de Hayward já têm quase 60 anos.

A geminação entre as cidades de Faro e Hayward, nos Estados Unidos da América, ficou reforçada no Dia do Município, 7 de setembro, com a formalização do protocolo e com o descerramento de um monólito de homenagem à localidade americana, com a letra H, na Avenida com o mesmo nome.

De acordo com a Câmara Municipal de Faro, «a amizade entre estas duas cidades remonta já à década de 1960, tendo sido adotada, em 1965, uma resolução proclamando Faro como Hayward sister City. No entanto, o protocolo desta geminação acabou por não ser formalizado».

Na sequência da recente visita à cidade de Hayward, no âmbito da inauguração do Parque Centenário Júlio Brás naquela cidade, de uma comitiva que contou com a representação do município de Faro e da Universidade do Algarve (UAlg), foi firmado o compromisso de estreitar laços entre as duas cidades, através da celebração de um acordo de geminação.

O protocolo acabou por ser assinado durante a sessão solene do Dia do Município de Faro, no Teatro das Figuras, tendo ambos os municípios afirmado a decisão de «manter cordiais relações de amizade e união, para o desenvolvimento e bem-estar dos dois povos, com o objetivo de trocar experiências e desenvolver projetos comuns em diversos domínios, com especial relevância para a educação, economia, turismo, cultura e deporto».

As duas partes facilitarão ainda a cooperação e o intercâmbio entre coletividades como associações e clubes, empresas, escolas e outras entidades representativas da sociedade civil dos dois municípios.

Outro momento alto do programa foi o descerramento da Letra H, símbolo da cidade de Hayward e que, a partir de agora, marca presença na paisagem urbana de Faro, em plena Avenida homónima.