Galp distingue alunos de mérito de Alcoutim com bolsas de estudo

A Galp distinguiu cinco alunos de Alcoutim com quatro bolsas de estudo de Licenciatura e uma de Mestrado, nos valores de 850€ e 1000€.

A Galp, através da sua Fundação, distinguiu este ano cinco alunos de Alcoutim com bolsas de mérito para estudos no ensino superior.

Cada uma das quatro bolsas de Licenciatura e uma de Mestrado têm um valor anual de 850€ e 1000€, respetivamente, e são válidas para um período de três anos no caso da Licenciatura e dois anos para a obtenção do Mestrado.

Trata-se de uma medida importante num contexto de dificuldades crescentes para as famílias portuguesas com encargos associados à educação.

«A educação é o mais potente motor de inclusão, de criação de oportunidades e de expressão de igualdade e democracia. Todos os dias criamos energia. E não há melhor maneira de criar energia do que aquela que se materializa no direito dos jovens à sua educação e ao seu futuro», afirmou Maria João Carioca, CFO da Galp.

A cerimónia do Programa de Bolsas Sociais EPIS – Empresários para Inclusão Social, decorreu na Culturgest, em Lisboa, na qual se juntaram 49 empresas e doadores individuais para atribuir um número recorde de 208 bolsas sociais a jovens, num total de 454.000€ de apoios à inclusão.

A Galp é pelo segundo ano consecutivo o maior investidor social da EPIS, sendo responsável por mais de 20 por cento do investimento total da associação em 2023 e por 40 das 208 bolsas atribuídas a nível nacional.

A educação, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, é um dos pilares estratégicos da Fundação Galp, que tem apostado no reforço do combate ao insucesso e abandono escolar em Portugal.

Em Alcoutim, a Galp apoia um total de 12 bolseiros no ensino superior no corrente ano letivo.

«A Galp assume uma presença duradoura nas comunidades e a melhor expressão desse compromisso que temos com o futuro é o apoio aos alunos de mérito das vilas e cidades em que operamos», concluiu Maria João Carioca.

Mantendo sempre em vista a coesão territorial, a Fundação Galp deu particular atenção aos alunos de sete concelhos onde a empresa tem projetos relevantes no contexto da transição energética: Alcoutim, Odemira e Ourique produzem os eletrões verdes essenciais para a descarbonização dos produtos energéticos; Sines e Santiago do Cacém estão na zona de influência da refinaria da Galp, garante da segurança energética do país e centro produtor das energias do futuro; Matosinhos passa por um processo de reconversão que visa de criar um polo de referência na inovação e sustentabilidade; e Setúbal, concelho de grande tradição industrial, para onde se perspetiva a instalação de uma unidade de conversão de lítio que criará em Portugal uma nova cadeia de valor no setor energético. ´

A Galp é membro da EPIS desde 2014, uma associação criada em 2006 por empresários e gestores portugueses que escolheram a educação como forma de concretizar a sua missão de inclusão social em Portugal.