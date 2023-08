Galeria GAMA RAMA apresenta exposição do britânico Tom Leamon

O artista Tom Leamon prepara a exposição «The Walter Winkalot Club» para a Galeria GAMA RAMA, em Faro, a inaugurar dia 31 de agosto.

A exposição «The Walter Winkalot Club», do artista Tom Leamon, vai inaugurar no dia 31 de agosto, às 17h00, a Galeria GAMA RAMA, em Faro, e estará patente até 21 de outubro.

«Nesta mostra, o multifacetado britânico, radicado no Algarve há vários anos, dá-nos a conhecer obras de natureza diversa, explorando novas fronteiras na criação», lê-se na sinopse.

Centrando-se na ligação entre os estúdios de Tom Leamon, no local e fora deles, e no espaço de exposição com curadoria, esta «investigação em curso» reúne pintura, ilustração, escultura, mobiliário e artesanato, pretendendo ser um teste decisivo para uma série de experiências de colaboração num processo criativo contínuo.

De acordo com a sinopse, «em cada peça há histórias a serem contadas, mensagens ocultas e fraturadas que apelam a uma imersão total. Explorando o simbolismo, numa série de técnicas de criação de marcas, as obras de Tom desafiam-nos tanto ao nível sentimental quanto espiritual, despertando o observador para os problemas que se colocam ao nosso planeta e à nossa existência».

As suas criações constituem-se «como experiências de libertação, verdadeiras expressões de liberdade perante um mundo opressivo e espartilhado, com particular ênfase na psique humana e no fascínio pelo ciclo de nascimento, vida, crescimento e morte».

Com várias exposições individuais em Portugal e no Reino Unido, Leamon expôs ainda em Miami e esteve envolvido em várias exposições coletivas em Londres, Lisboa, Berlim e Paris.

Expôs na ArtRio, Rio de Janeiro, na Untitled Art Fair Miami e na Frieze Viewing Room New York.

Patente até 21 de outubro de 2023 na galeria Gama Rama, situada na Rua do Prior nº 13, a exposição «The Walter Winkalot Club» é de entrada livre