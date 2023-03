Galeria ArtCatto leva diversidade artística ao Designer Outlet Algarve

O Designer Outlet Algarve vai encher-se de cor e arte com várias obras provenientes da Galeria de ArtCatto, sob curadoria da sua proprietária, Gillian Catto.

Em março, mês em que se celebram os direitos conquistados pelas mulheres, o Designer Outlet Algarve, em Loulé, prepara-se para acolher a diversidade artística e a visão de Gillian Catto, proprietária da Galeria ArtCatto, que conta com mais de 40 anos no mundo da arte.

As experiências culturais e de lazer são já uma constante no centro comercial e, desta vez, o outlet village vai encher-se de obras de arte com assinatura da Galeria ArtCatto.

Após 30 anos de sucesso como proprietária de uma galeria internacionalmente respeitada e reconhecida em Londres, Gillian Catto decidiu instalar-se no Algarve.

Desde a inauguração do espaço no edifício histórico no centro de Loulé, em 2011, a ArtCatto realizou inúmeras inaugurações e eventos, exibindo algumas das melhores pinturas, esculturas e fotografias de artistas nacionais e internacionais.

Ao longo dos anos, Gillian Catto desenvolveu vários trabalhos, sendo responsável pelo lançamento de carreiras de artistas que, posteriormente, se tornaram nomes conhecidos, como é o caso de Jack Vettriano.

O artista português Pedro Guimarães, Philip Jackson, que é o escultor com mais comissões para a família real e Reino Unido, o Jonty Hurwitz da África do Sul, ou ainda o artista urbano Dom Pattinson, são outros dos muitos nomes que já tiveram a oportunidade de dar a conhecer as suas obras na galeria de arte louletana.

A visão para o espaço concedido pelo Designer Outlet Algarve é demonstrar um pouco da diversidade da galeria, expondo alguns dos artistas que representa, segundo a organização.

Exemplo disso é a primeira apresentação, que conta com uma escultura em bronze da artista Anneke Bester; uma obra do conceituado artista urbano Dom Pattinson; o realismo espontâneo do artista Voka e para finalizar uma explosão de cores do artista pop português Pedro Guimarães.

O plano será ir alterando as obras expostas.

Miguel Paraíso Guerreiro, diretor-geral do Designer Outlet Algarve, refere que «a presença de obras de uma das mais notáveis galerias de arte do país é muito especial, porque nos permite reforçar o compromisso de apoiar e divulgar o que de melhor se faz no Algarve ao nível de arte de qualidade, ao mesmo tempo enriquece o nosso espaço».