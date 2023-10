Gabriel Albuquerque vence final de trampolim da International Loulé Cup

O ginasta português Gabriel Albuquerque conquistou hoje a medalha de ouro em trampolim individual na International Loulé Cup.

O ginasta português Gabriel Albuquerque conquistou hoje a medalha de ouro em trampolim individual na International Loulé Cup, em que Lucas Santos e Ingrid Maior foram prata, segundo o Comité Olímpico de Portugal.

Albuquerque acabou a prova com 60.390 pontos, acima dos 58.900 de Lucas Santos, num pódio completo com o belga Florian Vandenberghe. Nesta final, Simão Brito foi sétimo.

Na decisão feminina, Ingrid Maior somou 51.600 pontos e ficou muito perto do ouro, que foi para a britânica Corin Clark por uma fração: 51.650 pontos. Em terceiro ficou outra britânica, Ashleigh Doyle.

Nesta final, Margarida Pinheiro foi quinta, Diana Gago sexta e Mariana Carvalho oitava, no último dia de provas em Loulé, distrito de Faro.

Fora da categoria sénior, mas ainda em disciplina olímpica, Matilde Oliveira foi prata em juniores femininas e Francisco José foi bronze em juniores masculinos.

Fora da disciplina olímpica, Diana Gago impôs-se no duplo mini trampolim (DMT), com Matilde Nobre no bronze, e Rafael Domingues foi também terceiro na final masculina. André Palma foi bronze no tumbling.