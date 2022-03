Futuro de Portugal na próxima década discutiu-se em Portimão

Uma iniciativa dos Territórios Criativos.

O Museu de Portimão recebeu na passada sexta-feira, dia 18 de março, a 1ª edição das Conferências do Território, iniciativa promovida pelos Territórios Criativos para fomentar a discussão do futuro dos setores chave da sociedade. O evento contou com profissionais e especialistas de oito áreas de atividade fulcrais em Portugal, nomeadamente a Mobilidade e Transportes, Turismo, Cultura, Desporto, Educação, Saúde e Social, Energia, e Mar.

A abrir a conferência esteve João Torres, Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, que, enquanto visão política sobre a temática do evento, partilhou os três desafios fundamentais para o futuro: o desafio da transição digital, o desafio da transição verde e o desafio da resiliência ou autonomia estratégica alargada. Ainda na abertura, Álvaro Bila, vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão, afirmou que «é necessário um diagnóstico assertivo do paradigma atual, traçando novas ideias e projetos».

Com a pandemia, «a importância do mundo digital, no Turismo, cresceu brutalmente e já não irá voltar atrás», afirma Pedro Lopes, administrador do Pestana Hotel Group. «Para que o futuro do Turismo seja bom, não pode ser monopolista. Terá que haver outras atividades, para haver intercâmbio com o turismo».

Já na ótica da Mobilidade e Transportes, Ricardo Afonso, administrador da EVA Transportes, acredita que o futuro passa pela necessidade de «criar redes entre o interior e o exterior», pois a Mobilidade deve ser vista como um todo. «A oferta sempre existiu, o problema passa pelo acesso à informação», sublinha.

Do lado da Cultura, Carlos Fragateiro, professor universitário e gestor cultural, afirma que «a Cultura é o que liga tudo. É imperativo pensarmos globalmente, pois estamos todos interdependentes. Só estaremos seguros, se toda a gente estiver segura».

No que diz respeito ao Desporto, Joana Schenker, bodyboarder profissional, alerta para o grande desafio que é manter as pessoas no Desporto. «Muitos atletas não chegam onde deviam chegar por falta de apoios». Joana acredita que «o Desporto é um vínculo social» e que, com a pandemia, «começámos a relembrar a importância do mesmo».

Manuel Collares Pereira, assessor científico da Vanguard Properties e especialista na área da Energia, alerta para o tempo que se torna escasso para atuar, no que diz respeito às alterações climáticas que estamos a viver. «O veículo mais rápido para introduzir energias renováveis é o da eletrificação, permitindo assim reduzir ou até mesmo eliminar a utilização dos combustíveis fósseis».

Passando para o Mar, tomou a palavra Sérgio Faias, presidente do Conselho de Administração da Docapesca, que defendeu que «o futuro tem de se fazer com respeito pelo ambiente». Existe «uma crescente preocupação com a capacidade de gerir os recursos» e «Portugal tem uma das gerações mais preparadas, no mundo. No entanto, ainda não conseguimos que isso se refletisse na economia. A solução passa pela transferência do conhecimento».

No que toca à Educação, Paulo Águas, Reitor da Universidade do Algarve, salienta que «há um esforço crescente para a ligação do Ensino com os estágios e o mercado de trabalho», preparando melhor os profissionais do futuro.

Já Ana Varges Gomes, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, partilha que «o setor da Saúde está a apostar na modernização da tecnologia e que é esta modernização que irá permitir atrair e captar profissionais qualificados».

«Nesta conferência, tivemos aqui representados setores de atividade que são de extrema importância para a exportação de produtos e serviços, enquanto janela para a internacionalização de negócios. Conhecer os mercados e alinhar as estratégias empresariais é fulcral para a expansão das empresas», afirma Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização, no encerramento da iniciativa.

Numa visão mais regional, Filipe Vital, vereador da Câmara Municipal de Portimão, reforça que «no Algarve, temos condições únicas em termos de qualidade de vida. Devemos aproveitar e criar condições para atrair, por exemplo, os nómadas digitais, através da forte aposta em infraestruturas que promovam a digitalização e a inovação».

Segundo Luís Matos Martins, administrador dos Territórios Criativos, «o futuro necessita, de forma global e em momentos como os que estamos a viver, que se proporcione o verdadeiro networking – entre pessoas, organizações e territórios – , que resulte em negócios e em trocas culturais. Estas conferências valem pela excelência dos oradores, dos promotores e das temáticas discutidas, mas também pela rede que se cria».

As Conferências do Território foram promovidas pelos Territórios Criativos, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, a Câmara Municipal de Portimão e a EVA Transportes, com os apoios da Comissão Vitivinícola do Algarve, do Pestana Hotel Group, da StartUp Portimão, da Docapesca, do restaurante Faina, da Horta da Orada e do Água Hotels SPA & Resort.