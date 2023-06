Futebol e futsal são destaque da «Challenge Cup Tournaments» em Lagoa

A «Challenge Cup Tournaments» vai passar pelo concelho de Lagoa, entre os dias 27 de junho e 1 de julho, onde são esperadas 200 equipas internacionais.

Lagoa prepara-se para ser um dos palcos, na região do Algarve, a receber a «Challenge Cup Tournaments», entre os dias 27 de junho e 1 de julho, com jogos de futebol e futsal a disputarem-se no Campo Municipal de Estômbar, no Estádio Municipal da Belavista, no Campo Capitão Josino da Costa e no Campo de Futebol da ESPAMOL.

Este ano, a «Challenge Cup Tournaments» reúne cerca de 200 equipas de todo o mundo, em duas modalidades, futebol e futsal.

Além do desporto, as equipas terão, ainda, tempo para desfrutar da praia, passear pela cidade, e participar em diversas atividades fora do relvado na zona recreativa, bem como, entrada gratuita no parque aquático Slide & Splash.

Programa:

-28 de junho (quarta-feira):

Jogos da fase de grupos das 9h00 às 19h00;

Cerimónia de Abertura das 18h45;

Desfile pelas ruas de Lagoa 19h00.

-29 de junho (quinta-feira):

Últimos jogos da fase de grupos das 9h00 às 15h00;

Início dos jogos dos playoffs das 16h00 às 19h00.

-30 de junho (sexta-feira):

Últimos jogos dos playoffs das 09h00 às 15h00;

Jogos das finais das 16h00 às 19h00.

«Aceite o convite e venha apoiar os jovens atletas», incentiva a Câmara Municipal de Lagoa.

Mais informações podem ser consultadas na página da Internet oficial da «Challenge Cup Tournaments», disponível aqui.