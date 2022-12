Fuseta entra em 2023 com DJ Miguel Simões e 1º Banho do Ano Novo

Fuseta prepara uma passagem de ano com baile, DJ e fogo de artifício na Zona Rubeirinha e a Praia dos Tesos acolhe o 1º Banho do Ano.

Depois de uma passagem de ano «de sucesso» em 2020, realizada pela primeira vez na Fuseta, a União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta volta a organizar o evento, depois de dois anos de interregno devido às restrições da pandemia.

Assim, a Zona Ribeirinha da Fuseta, no dia 31 de dezembro, despede-se do ano 2022 com um baile a cargo do grupo fusetense «Tons de Baile», às 22h00, seguindo-se em palco DJ Miguel Simões, ex-locutor e animador da Rádio Comercial e da M80.

Às 12 badaladas, a entrada no novo ano faz-se com «um grande espetáculo» de fogo de artifício, segundo a autarquia, na Praia dos Tesos.

Como já faz parte da tradição, no dia 1 de janeiro com início às 10:30h, a Praia dos Tesos será o ponto de encontro para o 1º Banho do Ano Novo, uma iniciativa que, de ano para ano, «tem cativado cada vez mais corajosos participantes, sendo esperados mais de uma centena», acrescenta a autarquia.

Ambas os momentos contam ainda com o apoio da Câmara Municipal de Olhão.