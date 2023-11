Fundo do PRR vai permitir requalificar Arco da Vila em Faro

Num investimento de 250 mil euros do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, o Arco da Vila em Faro vai ser requalificado.

A Câmara Municipal de Faro e o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural assinaram ontem, quarta-feira, dia 22 de novembro, um contrato de financiamento destinado a financiar a realização do projeto de investimento de consolidação estrutural do Arco da Vila.

O financiamento para a intervenção neste imóvel, propriedade do Estado e classificado como monumento nacional, acontece no âmbito do investimento «RE-CO4-i02 – Património Cultural» do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), prevendo um apoio financeiro correspondente à totalidade do custo do projeto de investimento, no montante global de 250 mil euros.

O projeto de investimento em causa terá conclusão até ao final do ano de 2025.

A cerimónia de assinatura do protocolo, que teve lugar nos Paços do Concelho, contou com a presença de Rogério Bacalhau, pesidente da Câmara Municipal de Faro, João Santos, diretor-geral da Direção-Geral do Património Cultural e presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, e Adriana Nogueira, diretora regional da Cultura do Algarve.

Este financiamento permite, assim, à Câmara Municipal de Faro aproveitar a oportunidade de garantir a intervenção de requalificação do Arco da Vila, monumento classificado e um dos principais ícones da cidade para locais e turistas que a visitam.