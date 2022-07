Fundação Irene Rolo promove Arraial Multicultural em Tavira

Iniciativa tem o apoio da Câmara Municipal de Tavira.

A Fundação Irene Rolo irá dinamizar nas suas instalações um Arraial Multicultural no próximo dia 29 de julho, sexta-feira, a partir das 19h00, no âmbito do Projeto Tavira Integra+, financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) e pelo Alto Comissariado para as Migrações, com a colaboração do Centro de Atividades Ocupacionais e do projeto Educarte CLDS 4G.

A iniciativa conta com o apoio do município de Tavira e da União de Freguesias de Santa Maria e Santiago, e terá à disposição dos visitantes comes e bebes, prova de comidas típicas asiáticas e um desfile de trajes típicos e bandeiras de vários países.

Para animar os presentes, está também previsto um baile com Ruben Filipe.

A Fundação Irene Rola lança um convite para «celebrar a diversidade numa época em que se deve privilegiar o diálogo entre culturas».