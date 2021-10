Fundação Irene Rolo e Associação Baixa de Tavira promovem moda inclusiva. Produção fotográfica envolve modelos com e sem deficiência.

A Fundação Irene Rolo e a Associação Baixa de Tavira promoveram no mês de setembro uma produção fotográfica de moda inclusiva, da qual resultou a exposição de fotografias «Pontes para a inclusão», que estará patente ao publico de 18 a 25 de outubro, nas arcadas do município de Tavira.

Esta atividade é enquadrada no projeto «Comunicarte», financiado pela Rota Solidária – Associação Teia D’Impulsos.

A referida produção contou com o envolvimento de diversas lojas do comércio local e de modelos com e sem deficiência, fomentando a inclusão social e visando a atenuação de imagens negativas associadas às pessoas com deficiência.

«A moda, enquanto retrato do nosso tempo, tem o dever de respeitar as diferenças. Ter pessoas fora dos padrões estéticos, que tanto foram impostos à sociedade, servindo de modelos fotográficos representa a afirmação da diversidade. Este foi o mote da atividade centrada na visibilidade das pessoas com deficiência na sociedade», informa a organização.