Frota de veleiros que percorre a 4ª Travessia Lisboa-Andaluzia-Ceuta-Alcoutim faz escala em Portimão.

A Marina de Portimão será um dos pontos de paragem dos 25 veleiros que se farão ao mar a partir da doca de Alcântara no dia anterior, no sentido de percorrerem a 4ª Travessia Lisboa-Andaluzia-Ceuta-Alcoutim, amanhã, sexta-feira, dia 23 de julho.

A iniciativa é organizada pela Associação Nacional de Cruzeiros (ANC), em colaboração com a associação espanhola 500 Años Circunnavegación a Vela, e decorre no âmbito das comemorações do quinto centenário da primeira viagem de circum-navegação que, comandada pelo navegador português Fernão Magalhães e finalizada pelo espanhol Juan Sebastián Elcano, deu a primeira volta ao mundo entre 1519 e 1522.

Para celebrar esta expedição marítima de grande relevância histórica, e que pode ser considerada como o primeiro ato de globalização do planeta, abrindo ligações antes desconhecidas e configurando o mundo que hoje conhecemos.

Com um caráter cultural, histórico e desportivo, a frota de veleiros vai passar por vários portos e marinas de Portugal e Espanha, desde Lisboa a Ceuta, com a subida dos rios Guadalquivir a Sevilha e Guadiana a Alcoutim/Sanlucar, onde terminará o cruzeiro no dia 11 de agosto.

A Marina de Portimão será, depois do Porto de Sines, o segundo ponto de paragem dos barcos, cujas tripulações terão a oportunidade de visitar o Museu de Portimão, onde será entregue a cada representante dos veleiros em trânsito uma seleção de produtos locais, que apenas deverão ser degustados nas embarcações.

Ainda neste emblemático equipamento cultural, a presidente da Câmara Municipal, Isilda Gomes, ofertará um troféu em forma de sardinha, símbolo da cidade, ao presidente da ANC, Pedro Xavier, e a Alberto Mendel, presidente da associação 500 Años Circunnavegación a Vela, num momento marcado para as 20h00, estando assegurado o cumprimento das normas de segurança sanitária emanadas pelas autoridades competentes.

Mais informações sobre a 4ª Travessia Lisboa-Andaluzia-Ceuta-Alcoutim podem ser consultadas no sitio oficial da organização.