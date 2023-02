Fotógrafo João Ribeiro inaugura exposição em Tavira

João Ribeiro celebra os 25 anos de carreira na fotografia com uma exposição em género de retrospetiva do seu trabalho na Igreja da Misericórdia de Tavira.

A Santa Casa da Misericórdia de Tavira, o Núcleo Cultural da Igreja da Misericórdia de Tavira e o artista João Ribeiro convidam para a inauguração da exposição fotográfica «XXV João Ribeiro», marcada para o dia 11 de fevereiro, às 17h00.

No ano em que o fotógrafo João Ribeiro celebra os 25 anos de carreira, a Santa da Casa da Misericórdia de Tavira convidou o artista para uma exposição fotográfica que dará uma retrospetiva da sua carreira.

No percurso da sua vida, João Ribeiro passou por uma carreira militar ao serviço da força aérea portuguesa, aprofundou o que começou por ser um hobby, acabando por se tornar fotógrafo profissional, presidente da Associação Livre de Fotógrafos do Algarve (ALFA) formador e professor na área, o que levou muitos entusiastas a aprofundarem o seu gosto pela fotografia e alguns alunos a tornarem-se fotógrafos profissionais.

Em Portugal, foram-lhe atribuídos alguns prémios e menções, mas foi além fronteiras que se tornou mais conhecido, levando a bandeira de Portugal à Arábia Saudita por três anos consecutivos na exposição mundial de arte HAMASAT.

No país vizinho, em Espanha, foi-lhe atribuído o prémio NACIONAL de Fotografia, em 2021, e com as suas exposições em galerias e museus tornou os seus trabalhos conhecidos e adquiridos por colecionadores e até pela Fundação Olontia de Arte Contemporânea de Espanha.

Sendo este o ano da consagração do seu 25º aniversário enquanto fotógrafo, João Ribeiro traz à sua terra Natal, Tavira, um vasto conjunto de imagens do seu espólio fotográfico.

O evento de inauguração conta ainda com algumas surpresas musicais e outras tantas surpresas visuais, uma vez que grande parte do trabalho do artista nunca foi visto em público.