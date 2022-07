Fórum Regional dos Bairros Saudáveis reúne hoje em Faro

O Programa Bairros Saudáveis realiza hoje, em Faro, o Fórum Regional do Algarve com a participação da Secretária de Estado da Saúde, Fátima Fonseca.

O Fórum Regional do Algarve, para os 16 projetos da região, terá lugar no Serviço de Formação Profissional de Faro, em Areal Gordo.

Durante os trabalhos do Fórum, que se iniciam às 10h00, estará patente a instalação «Mostra o que fazes» com objetos representativos levados pelos participantes de cada projeto.

Este é o último dos cinco Fóruns Regionais realizados de norte a sul do país para partilhar experiências e apresentação dos primeiros resultados dos projetos apoiados pelo Programa.

Estes fóruns visam ainda iniciar uma avaliação do Programa à luz dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

O Programa Bairros Saudáveis, criado em 2020, é um programa público, de natureza participativa, multissetorial, que visa a melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida em territórios vulneráveis.

Constituindo uma política pública transversal a sete Ministérios do governo, sob a coordenação da arquiteta Helena Roseta, o Programa apoia, até um máximo de 50 mil euros, 242 projetos apresentados por parcerias locais de base comunitária intervenientes nesses territórios.

A execução dos projetos iniciou-se em outubro de 2021, envolvendo mais de 1500 entidades, em todas as regiões do continente, com 28 por cento dos projetos em curso a serem desenvolvidos no interior.

Até dezembro de 2021, em pouco mais de dois meses, iniciaram-se e desenvolveram-se mais de 850 atividades.

A dotação do Programa, de 10 milhões de euros, é totalmente afeta aos projetos e é assegurada pelo PRR, pelo Fundo Ambiental e pelo Ministério da Saúde. Desta verba, já foram transferidos para os projetos 4,96 milhões de euros.

No Jornal dos Bairros Saudáveis estão disponíveis notícias e a agenda dos eventos de iniciativa de cada projeto, onde se pode ver a diversidade de atividades já realizadas ou previstas.

Um exemplo é a ESCOLANOVA – Centro de Artes da Bordeira, promovido pelo projeto Lavrar o Mar.