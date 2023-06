«Fórum Ideias de Negócio» regressa a São Brás de Alportel

«Fórum Ideias de Negócio» está de volta, pela terceira vez, a São Brás de Alportel para apoiar a criação de novas empresas.

O empreendedorismo é celebrado esta quinta-feira em São Brás de Alportel com a terceira edição do Fórum Ideias de Negócio que procura impulsionar e apoiar a criação de novas empresas e cultivar parceiras e sinergias entre empresas e entidades do concelho.

O Município de São Brás de Alportel promove esta quinta-feira, 22 de junho, o III Fórum Ideias de Negócio, que tem lugar entre as 15h00 e as 18h00, no São Brás Cineteatro Jaime Pinto, com transmissão online em direto através do Facebook do Município.

O êxito alcançado nas edições anteriores, com o contributo para o germinar de muitas das ideias de negócio apresentadas e para o incremento de parcerias entre empresas do concelho, motivaram a realização desta terceira edição deste evento totalmente dedicado ao empreendedorismo.

Pelo Fórum vão passar ideias empreendedoras das mais diversas áreas de negócio, novas empresas fixadas no concelho e ainda alguns exemplos de dinâmica empresarial a merecer o reconhecimento do município pela sua experiência e provas dadas ao longo de décadas.

O Fórum servirá ainda para apresentar alguns serviços de apoio aos empreendedores e para lançar o Prémio Empreendedorismo Município de São Brás de Alportel, que na sua edição de 2023 conta com a parceria de uma empresa são-brasense BrasFone.

Ao final da tarde, pelas 18h00, terá lugar a Inauguração do novo Ninho de Empreendedorismo da Vila, que vem reforçar a rede de espaço de incubação de empreendedorismo que o Município tem vindo a criar, com o objetivo de apoiar o surgimento de novos negócios e de fixação de empresas, promovendo o emprego e a dinâmica económica local.

Em 2020, o Município são-brasense abriu as portas do Espaço Coworking, em 2021 inaugurou o Ninho de Empreendedorismo 4 Olhos, em 2022 iniciou a criação do Ninho de Empreendedorismo Agrícola que em breve receberá os primeiros empreendedores e em 2023 prepara-se para abrir portas ao novo Ninho de Empreendedorismo da Vila, localizado no Parque da Vila, na Rua João Louro.

O Fórum de Ideias de Negócio é uma iniciativa dinamizada pelo Município de São Brás de Alportel, sob coordenação do Gabinete do Empreendedor e conta com o apoio de empresas e empreendedores locais.