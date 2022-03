«Fórum da Juventude» dá voz aos jovens de Vila Real de Santo António

Participação é livre.

A Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António, recebe na próxima sexta-feira, dia 25 de março, às 17h30, o Fórum Juvenil «@TU contas».

A iniciativa é organizada pelo núcleo da juventude da Câmara Municipal de VRSA e pretende ser um espaço informal para a discussão e troca de ideias sobre as políticas juvenis do concelho.

Segundo a autarquia, «é neste sentido que se apresenta a criação deste fórum: uma ferramenta de participação cívica que privilegia a informação, o enriquecimento pessoal e a aquisição de conhecimentos».

Durante a realização do evento, serão utilizados métodos de educação não formal que se foquem nas opiniões dos jovens e estimulem a comunicação e a criatividade.

Com estas medidas, o município pretende «a inclusão dos jovens no movimento associativo do concelho, integrando-os na definição e no desenvolvimento de uma política de juventude municipal adaptada às suas necessidades».

Durante o fórum, serão ainda dados a conhecer os projetos do núcleo da juventude para o ano de 2022, promovendo o debate e a troca de opiniões. A participação é livre e a inscrição pode ser efetuada aqui.