Forum Algarve promove Campeonato Regional de Andebol

O Campeonato Regional de Andebol no Forum Algarve vai ainda promover aulas gratuitas e demonstrações da modalidade desportiva.

O Forum Algarve, centro comercial em Faro, prepara-se para mais um fim de semana dedicado ao desporto.

A Praça Central vai ser palco de um Campeonato Regional de Andebol já no próximo fim de semana, entre os dias 15 e 16 de outubro, dirigido aos escalões bambis (oito e nove anos) e minis (10 e 11 anos), num evento organizado pelo Forum Algarve em parceria com a Casa de Cultura de Loulé e a Associação de Andebol do Algarve.

Além do campeonato, vão realizar-se também demonstrações e treinos de iniciação da modalidade, todos de participação gratuita.

Com a presença de atletas de diferentes clubes da região algarvia, a manhã de sábado, dia 15 de outubro, entre as 10h00 as 13h00, está reservada para o campeonato de bambis.

Já no período da tarde, entre as 15h00 e as 19h00, decorrem as demonstrações com a equipa de andebol da Casa da Cultura de Loulé, com aulas abertas para todos os que tiverem interesse num primeiro contacto com o andebol.

No dia seguinte, domingo, 16 de outubro, respeitando os mesmos horários, a manhã será dedicada ao campeonato de minis e a tarde à prática de demonstrações e sensibilização para a modalidade.

O Forum Algarve informa que não é necessária uma pré inscrição para se participar nas aulas abertas, basta apenas aparecer na Praça Central.