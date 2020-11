Forum Algarve inaugura «Ilha do Natal Encantado» sem pista de gelo

Atendendo ao contexto pandémico vivido, «a icónica Pista de Gelo não estará presente».

O Forum Algarve, em Faro, prepara-se para abrir as portas da «Ilha do Natal Encantado», onde os mais novos e as respetivas famílias poderão entrar no espírito e levantar, gratuitamente, a 13ª edição do Livro do Gui, este ano dedicada ao tema «Vai Ficar Tudo Bem». Atendendo ao contexto pandémico vivido, «a icónica Pista de Gelo não estará presente».

Depois de ter antecipado a abertura da época natalícia e reforçado «todas as medidas de higiene, segurança e distanciamento social», o centro gerido pela Multi Portugal convida «as famílias a deixar-se envolver no espírito mágico da época».

Decorada com elementos dinâmicos, robotizados e centenas de luzes que a fazem ganhar vida, a partir de dia 14 de novembro, a Ilha Natal espera «por todas as famílias que precisem de um empurrãozinho para entrar no espírito».

«Viver a magia do Natal em segurança é o desafio que cumprimos este ano, por isso, o convite é para que todos deixem o natal chegar mais cedo e comecem hoje mesmo a pensar nas suas compras e a viver o incrível espirito de Natal em família», explica fonte deste centro comercial em Faro.