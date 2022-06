Forum Algarve dinamiza Feira de Emprego a partir de amanhã

Certame contará com a presença de recrutadores de várias marcas nacionais e internacionais.

O Forum Algarve, em Faro, prepara-se para receber durante dois dias uma Feira de Emprego, amanhã e quinta-feira, dias 8 e 9 de junho, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 20h00, promovendo uma experiência de proximidade entre recrutadores e possíveis colaboradores. A ação decorre na Praça Coberta e será aberta a todos os que queiram participar, sem necessidade de pré-inscrições.

O centro comercial dinamiza esta iniciativa com o objetivo de trazer aos lojistas e parceiros uma nova ferramenta de trabalho, que possa facilitar a missão de reforçar as equipas e contribuindo para a proposta de valor que o centro oferece.

«Esta será uma oportunidade única para estar em contacto com equipas de recrutamento internacionais, com dezenas de oportunidades, onde marcas e lojas podem contactar diretamente com os potenciais candidatos e, no momento, avançar com pré-entrevistas», refere Sérgio Santos, diretor do Forum Algarve.

«Acreditamos que esta é uma forma de aproximar lojistas, marcas e potenciais colaboradores, num ambiente de partilha de necessidades, experiências e competências que, seguramente, resultará em equipas reforçadas e dispostas a receber um dos períodos mais fortes do ano com a energia e motivação necessárias», conclui.

Entre os recrutadores, os participantes poderão encontrar marcas nacionais e internacionais, que vão desde a moda até à restauração, passando por outras áreas importantes, tais como Auchan, Calzedónia, Grupo Cortefiel (Cortefiel, Women’s Secret e Springfield), Grupo Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti e Lefties), Grupo Brodheim (Timberland e Guess), Parfois, Zippy, entre outros.