Forum Algarve assinala Dia Nacional da Sustentabilidade com campanha

O primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade, celebrado hoje, vai ser comemorado no Forum Algarve com o arranque de uma campanha institucional.

O Forum Algarve, centro comercial em Faro gerido pela Multi Portugal, preparou uma campanha institucional dedicada à sustentabilidade ambiental para ser lançada no primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade, no dia de hoje, 25 de setembro.

Além de só consumir energia 100 por cento renovável, o Forum Algarve trabalha segundo um Sistema de Gestão Integrada que, sendo um sistema certificado tanto ao nível da qualidade, ambiente e segurança e saúde no trabalho, monitoriza e facilita a gestão de vários parâmetros, tais como a energia.

Com painéis fotovoltaicos instalados na cobertura do edifício desde 2012, há mais de 10 anos, o Forum Algarve consegue produzir o equivalente à energia necessária para o consumo anual de mais de 120 pessoas.

São pequenos passos como este que permitem ao centro comercial reduzir, em 10 anos, o consumo de energia em mais de 1,3 milhões de kWh, e consumir, atualmente, menos um terço da energia que se consumia há 10 anos.

No mesmo período, o Forum Algarve reduziu o seu consumo de água em cerca de 3,4 milhões de litros, o equivalente a 25.000 banhos de imersão, e reduziu a produção de resíduos em 20 toneladas por ano, sendo que 99,9 por cento dos resíduos produzidos no Centro são valorizados.

Estes são alguns dos indicadores que mostram o compromisso do Forum Algarve para com a sustentabilidade ambiental, desde a energia aos resíduos, da iluminação led aos painéis fotovoltaicos.

Para assinalar este compromisso e o Dia Nacional da Sustentabilidade, é hoje lançada uma campanha institucional cujo objetivo é divulgar junto da comunidade as boas práticas do c centro ao nível de sustentabilidade e ambiente e resultados alcançados.

Durante um mês, os visitantes vão ser impactados com mensagens espelhadas pelo centro comercial que traduzem o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, e serão também lançados vídeos nas redes sociais, cada um deles com um tema diferente: energia, água e resíduos.

Sérgio Santos, diretor do Forum Algarve, considera que esta campanha «é uma forma de mostrar o compromisso que temos e assumimos com a nossa comunidade. No primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade que se comemora em Portugal, quisemos mostrar que somos muito mais do que um espaço de excelência de compras e lazer. O Forum Algarve é também um local que investe no ambiente».