«Fora do Lixo!» é novo projeto de economia circular em Tavira

O projeto «Fora do Lixo!», promovido pela autarquia de Tavira, foca-se em dois eixos e públicos distintos: biorresíduos e produtos menstruais.

A Câmara Municipal de Tavira está a promover um novo projeto, o «Fora do Lixo!», com o objetivo de capacitar e envolver a população, tornando cada munícipe um agente da economia circular e parte ativa nas ações de Reciclagem-Upcycling-Reutilização-Redução.

Trata-se de um projeto que engloba dois eixos focados em temáticas e públicos distintos: biorresíduos e produtos menstruais reutilizáveis.

O primeiro foca-se na valorização de resíduos, transmitindo a ideia de que resíduo não é sinónimo de lixo e que o mesmo pode ser valorizado.

Nesta premissa, irá ser desenvolvido o tema dos resíduos orgânicos, informando e envolvendo a população para a sua redução e evitando o seu encaminhamento para o lixo e aterro, situação que contribui para a produção de gases de efeito estufa.

Neste sentido, a autarquia disponibiliza um kit de compostagem «Fora do Lixo!» (um compostor, um balde pequeno para resíduos de cozinha e um guia prático de compostagem) a todas as pessoas com residência no concelho que possuam uma moradia com jardim, horta, prédio com logradouro ou terreno onde possam colocar o compostor e realizar o processo de compostagem.

Já o segundo eixo foca-se no consumo de produtos menstruais descartáveis versus o consumo de produtos menstruais reutilizáveis, informando do impacto que cada um destes tem no ambiente, mas também no aumento ou redução de desigualdades.

O consumo de produtos menstruais descartáveis, tais como tampões e pensos higiénicos, «contribuem, significativamente, para o uso único de produtos de plástico e seu descarte», informa o projeto.

«É necessário desmistificar tabus e capacitar a população feminina para o consumo mais consciente de produtos menstruais, ou seja, para a utilização de produtos reutilizáveis», de acordo com o mesmo.

A edilidade irá entregar às participantes um eco-kit menstrual constituído por um copo menstrual, dois pensos higiénicos reutilizáveis, um guia informativo e uma bolsa de pano reutilizável.

Podem aderir a este eixo do «Fora do Lixo!» todas as mulheres/raparigas com residência no concelho, tendo primeira prioridade as que se encontrem em situação de vulnerabilidade económica atestada pelos Serviços de Ação Social do Município e segunda prioridade raparigas dos 15 aos 25 anos de idade.

Os interessados em aderir e que reúnam os referidos critérios, deverão efetuar a sua inscrição, através dos formulários.

Entre os dias 15 de julho e 15 de agosto, decorrem as candidaturas para o primeiro eixo dos biorresíduos, com o formulário disponível aqui.

Para inscrições no segundo eixo, dos produtos menstruais reutilizáveis, está disponível, aqui, um formulário, entre os dias 1 e 30 de outubro.

De acordo com a autarquia, as inscrições serão analisadas por ordem cronológica de acordo com entrada na Secção de Expediente da Câmara Municipal.

Todas as normas do projeto «Fora do Lixo!» podem ser consultadas aqui.