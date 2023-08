FNAC acaba de abrir uma nova loja no Aeroporto de Faro

O Aeroporto de Faro passa a contar com a mais recente loja FNAC Travel, a mais pequena do país, com produtos essenciais para as férias.

A FNAC acaba de se expandir no Algarve com a abertura de mais uma loja, no passado sábado, dia 12 de agosto, no Aeroporto de Faro, onde apresenta uma seleção de produtos pensados para as férias.

Chama-se FNAC Travel, tem 50 metros quadrados, é a loja mais pequena do grupo em Portugal e pretende reforçar o conceito travel na insígnia.

«Além de estarmos mais próximos de quem viaja, com esta loja reforçamos também a nossa parceria com a ANA – Aeroportos de Portugal e reconhecemos a mais-valia da marca nos aeroportos portugueses», refere Nuno Luz, diretor-geral da FNAC Portugal.

Com uma equipa de oito colaboradores, na nova loja é possível encontrar artigos de conveniência/viagem, produtos técnicos (como equipamentos e acessórios), tops de vendas de livros, som, hardware, telecom, gamming, jogos e brinquedos.

Estão também à disposição os serviços Tax Free e cartões oferta, com a possibilidade de pagamento a crédito para os utilizadores de cartão FNAC.

Com a abertura da loja no Aeroporto de Faro, a FNAC passa a contar com 38 espaços em Portugal, «levando a cultura cada vez mais longe», justificam.