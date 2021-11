FlixBus tem viagens de e para Faro, Portimão, Lagos e Albufeira a 0.99€

São 10 mil os bilhetes que a alemã FlixBus, o maior operador europeu de mobilidade, tem à venda por apenas 0.99 euros, válidos para viagens domésticas entre os dias 3 e 30 de janeiro de 2022.

Portimão, Albufeira e Lagos a Lisboa, Porto, Coimbra e Fátima, são apenas alguns dos destinos abrangidos por esta promoção, que está disponível para cerca de 40 destinos em Portugal.

Os bilhetes promocionais estão disponíveis para reservas efetuadas até às 23h59 do dia 3 de dezembro, aqui, e também na aplicação (app). São cerca de 40 os destinos abrangidos em Portugal por esta promoção da FlixBus.

O número de viagens promocionais em cada rota é limitado, e a expectativa é que os destinos mais possam esgotar rapidamente.

Os destinos abrangidos por esta promoção são:

Faro ⇆ Lisboa

Faro ⇆ Porto

Faro ⇆ Coimbra

Portimão ⇆ Lisboa

Albufeira ⇆ Porto

Albufeira ⇆ Lisboa

Albufeira ⇆ Fátima

Albufeira ⇆ Coimbra

Lagos ⇆ Lisboa

A operar em Portugal desde 2019, a FlixBus veio trazer ao mercado português uma nova forma de viajar, mais confortável, económica e sustentável. Os autocarros que operam as linhas da FlixBus são novos, mais cómodos, e com espaço extra para as pernas.

Possuem acesso gratuito a WiFi e um serviço de entretenimento a bordo, e todos os autocarros estão equipados com tomadas para PC, telemóveis e tablets.

Os autocarros cumprem ainda com a norma Euro VI, a mais exigente da Europa em termos de emissões de CO2, sendo também os mais eficientes e sustentáveis do mercado.

Um Natal ainda mais verde

A FlixBus vai reforçar a operação no Natal e Ano Novo, aumentando o número de lugares disponíveis para esta época. Serão mais autocarros verdes na estrada, através do reforço de horários e rotas, de forma a satisfazer o aumento da procura que se sente nesta época do ano. As viagens para esta época festiva já se encontram disponíveis nos diferentes pontos de venda físicos, e também online e na app.

FlixBus, uma das formas mais sustentáveis de viajar

«O transporte de passageiros em autocarros de longo curso é, atualmente, um dos mais sustentáveis e amigos do ambiente, devendo ser visto por todos como um dos meios de transporte para o futuro, sendo também um dos mais seguros. É mais sustentável e mais barato que o comboio, não requer avultados investimentos em infraestruturas, e em termos de emissões é cinco a 10 vezes mais sustentável que o carro ou o avião», afirma Pablo Pastega, diretor-geral da FlixBus em Portugal e Espanha.

«E é por isso que iremos continuar a investir e a promover este meio de transporte como uma alternativa ao carro particular, comboio e avião, sendo ainda mais económico e igualmente confortável», conclui.

«Em Portugal há uma ideia errada de que viajar de autocarro não é uma opção para se viajar de forma confortável, muito por causa dos autocarros antigos que muitos operadores têm ao serviço. E é preciso desmistificar essa ideia, porque, para além de confortáveis e sustentáveis, as viagens de autocarro chegam a custar até dez vezes menos do que uma viagem de carro, e demoram praticamente o mesmo tempo», garante Pablo Pastega.

Viajar em tempo de coronavírus: medidas de segurança

A higiene e a segurança são uma das principais preocupações da empresa, e por isso, desde o início da pandemia foram implementados rigorosos processos de desinfeção e limpeza entre cada viagem. Em linha com as orientações da Direção-Geral de Saúde, os passageiros são obrigados a utilizar máscara, assim como os condutores e todas as equipas da FlixBus responsáveis pela manutenção dos autocarros. O embarque é feito sem contacto, bastando apresentar o bilhete na app, no e-mail ou até impresso para a respetiva validação pelo motorista.