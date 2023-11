FlixBus tem milhares de viagens de inverno de e para o Algarve a 0,99€

A operadora de mobilidade alemã FlixBus tem milhares de viagens de inverno de e para o Algarve por apenas 0,99€ e 2,99€.

Lagos, Portimão, Armação de Pêra, Albufeira, Quarteira, Faro (cidade e aeroporto), Olhão e Tavira alguns dos destinos disponíveis nesta promoção de viagens de inverno da Flixbus.

São mais de 10 mil os bilhetes que a operadora de mobilidade alemã irá colocar à venda entre 24 de novembro e 3 de dezembro e para viagens entre 3 de janeiro e 4 de fevereiro de 2024, por apenas 0,99€ e 2,99€, e que irão estar disponíveis para reserva até ao próximo dia 3 de dezembro.

Os bilhetes são válidos para viagens domésticas a realizar entre os dias 3 de janeiro e 4 de fevereiro de 2024. Lagos, Portimão, Armação de Pêra, Albufeira, Quarteira, Faro (cidade e aeroporto), Olhão e Tavira são apenas alguns dos destinos abrangidos por esta promoção, que está disponível para toda a rede em Portugal.

Os bilhetes promocionais estão disponíveis para reservas até às 23h59 do dia 3 de dezembro, online (aqui), e também na App. O número de viagens promocionais em cada rota é limitado, e a expectativa é que os destinos mais procurados possam esgotar rapidamente. Eis alguns exemplos das ligações disponíveis: Albufeira – Lisboa a 0,99€; Lagos – Lisboa a 0,99€; Lisboa – Portimão a 0,99€; Faro – Lisboa a 2,99€.

O transporte de passageiros em autocarros de longo curso é cada vez mais uma alternativa às viagens de carro particular, não só por serem mais sustentáveis e igualmente confortáveis, mas também porque uma viagem de autocarro chega a custar até seis vezes menos do que uma viagem de carro, demorando praticamente o mesmo tempo. É atualmente, e a par do comboio, um dos meios de transporte mais sustentáveis e amigos do ambiente.

Segundo Pablo Pastega, diretor geral da FlixBus em Portugal e Espanha: «Queremos trazer cada vez mais pessoas para a mobilidade partilhada, já que o transporte de autocarro, a par do comboio, é atualmente uma das opções mais sustentáveis para viajar. Há que tirar carros da estrada e promover o transporte coletivo, e esta é uma excelente oportunidade para que mais pessoas experimentem este meio de transporte», conclui.

A operar viagens internacionais em Portugal desde 2017, e domésticas desde 2020, a FlixBus veio trazer ao mercado português uma nova forma de viajar, mais confortável, económica e sustentável. Os autocarros verdes que operam as linhas da FlixBus são novos, mais cómodos, e com espaço extra para as pernas. Possuem acesso gratuito a WiFi e um serviço de entretenimento a bordo, e os autocarros estão equipados com tomadas para PC, telemóveis e tablets. Os autocarros cumprem ainda com a norma Euro VI, a mais exigente da Europa em termos de emissões de CO2, sendo também os mais eficientes e sustentáveis do mercado.