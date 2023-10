FlixBus tem milhares de bilhetes de e para o Algarve a partir de 0,99 euros

O outono trouxe novidades na rede da FlixBus. Há novas linhas com milhares de bilhetes de e para o Algarve a partir de 0,99 euros.

O outono trouxe novidades na rede da FlixBus, a operadora de mobilidade alemã: há novas linhas e cidades na sua rede doméstica em Portugal, e para comemorar há milhares de bilhetes a partir de 0,99 euros.

São três as novas linhas que a operadora global de mobilidade lança durante este mês de outubro, e para celebrar a expansão da rede, a FlixBus lançou uma campanha promocional com milhares de bilhetes a 0,99 euros e a 2,99 euros.

A campanha é válida para reservas até ao próximo dia 25 outubro, e para viagens a realizar entre 30 de outubro e 26 de novembro de 2023.

Eis alguns exemplos das ligações promocionais disponíveis de e para o Algarve:

Portimão ⇆ Porto a 0,99 euros

a 0,99 euros Aeroporto de Faro ⇆ Lisboa a 0,99 euros

Lisboa a 0,99 euros Lisboa ⇆ Albufeira a 2,99 euros

a 2,99 euros Lisboa ⇆ Lagos a 2,99 euros

a 2,99 euros Lisboa ⇆ Portimão a 2,99 euros

a 2,99 euros Lisboa ⇆ Porto a 2,99 euros

Chaves e Penafiel e Mirandela são as novas cidades da rede

Chaves e Penafiel e Mirandela são as três cidades novas a receber os autocarros verdes da FlixBus, que passam a ter várias ligações diárias ao Porto e ao aeroporto do Porto.

Ainda a Norte, a FlixBus passa a disponibilizar já a partir deste mês uma nova ligação entre Guimarães e Viseu, que passam a ligar estas cidades ao Porto e aeroporto do Porto, com passagem por Aveiro. A partir do próximo dia 23, a operação em Coimbra, Leiria e Fátima vai ser reforçada com uma nova linha que tem como destino Sintra e Cascais. Os bilhetes já estão à venda.

Campanha promocional: há bilhetes a partir de 0,99 euros em toda a rede

Para celebrar esta expansão da rede, há milhares de bilhetes disponíveis a 0,99 euros e a 2,99 euros, bilhetes estes que já estão disponíveis no site, na app, e nos pontos de venda físicos, e que são válidos para todas as ligações na rede em Portugal, a realizar entre 30 de outubro e 26 de novembro de 2023. A campanha é válida para reservas até ao próximo dia 25 outubro.

Cada vez mais autocarros verdes na estrada

O transporte de passageiros em autocarros de longo curso é cada vez uma alternativa às viagens de carro particular, não só por serem confortáveis e sustentáveis, mas também porque uma viagem de autocarros chega a custar até dez vezes menos do que uma viagem de carro, demorando praticamente o mesmo tempo. É, atualmente, um dos mais sustentáveis e amigos do ambiente.

A operar em Portugal desde 2017, a FlixBus veio trazer ao mercado português uma nova forma de viajar, mais confortável, económica e sustentável. Os autocarros verdes que operam as linhas da FlixBus são novos, mais cómodos, e com espaço extra para as pernas. Possuem acesso gratuito a WiFi e um serviço de entretenimento a bordo, e todos os autocarros estão equipados com tomadas para PC, telemóveis e tablets. Os autocarros cumprem ainda com a norma Euro VI, a mais exigente da Europa em termos de emissões de CO2, sendo também os mais eficientes e sustentáveis do mercado.