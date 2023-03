FlixBus reforça ligações de Albufeira e Faro a Sevilha para a Páscoa. Greves fazem disparar procura nas linhas para Espanha, justifica o operador.

A alemã FlixBus, empresa tecnológica de mobilidade e líder europeia no transporte expresso de passageiros, registou desde a passada semana um aumento de cerca de 50 por cento nas reservas de viagens com destino a Espanha para o período da Páscoa, estando a reforçar todas as ligações entre os dois países.

No total, são mais 40 por cento de lugares disponíveis já a partir do final de hoje, 29 de março.

Entre as rotas com mais procura encontram-se as ligações do Porto a Vigo, Santiago de Compostela e Madrid. Já de Lisboa, as ligações internacionais a Madrid e Sevilha são as que se mais se destacam; no Algarve, as ligações de Albufeira e Faro a Sevilha são as que registaram um aumento exponencial nas reservas nestes últimos dias.

Este aumento da procura deve-se, principalmente, às greves anunciadas pelos sectores da aviação e ferrovia. Para além da procura no mercado doméstico, todas as ligações entre Portugal e Espanha registaram um aumento significativo nas reservas, sendo Vigo, Santiago de Compostela, Madrid e Sevilha os destinos onde se regista um maior aumento da procura, que chega aos 50 por cento.

«A incerteza provocada pelas greves na aviação e também nos comboios e ferrovia fez disparar a procura pelas viagens de autocarro expresso, sobretudo nas ligações entre Portugal e Espanha», afirma Pablo Pastega, diretor geral da FlixBus em Espanha e Portugal, acrescentando que «também a elevada taxa de inflação e a quebra no poder de compra faz com que haja mais pessoas a procurarem alternativas mais económicas para viajarem nesta Páscoa».

Ligação do Porto a Lisboa com 76 viagens diárias

Na rede doméstica, a FlixBus irá reforçar também toda a sua operação, de forma a dar resposta ao aumento da mobilidade neste período, que é de férias para muitos portugueses. No total, prevê-se um aumento de cerca de 15 por cento no número de autocarros e viagens, com reforço extra das ligações ao Algarve, a Évora, Fátima e Braga. Só na ligação entre Lisboa-Porto, serão 76 as viagens que a FlixBus irá disponibilizar para este período da Páscoa.

Pontualidade: mais de 90 por cento das viagens «on time»

No passado mês de fevereiro, 91,7 por cento das viagens da FlixBus na rede doméstica chegaram a horas, e 95,5 por cento partiram a horas. Com uma experiência 100 por cento digital, são muitas as funcionalidades tecnológicas que a FlixBus disponibiliza na App ou no site permitem fazer acompanhamento em tempo real do autocarro, sendo possível saber a localização exata e a hora exata de chegada.

Opção de reserva de lugar extra

Agora, ao reservar a viagem de e para Portugal, é possível escolher o lugar que preferimos ao viajar. À janela ou na coxia, mais à frente ou na parte traseira, a reserva de lugares está disponível com um custo extra a partir de 2,49 euros. E se preferir ainda mais espaço para uma viagem com extra conforto, pode ainda reservar o lugar ao lado, viajando assim sem vizinhos.

Preço dos bilhetes desce até 51 por cento entre 2019 e 2022 em Portugal

A plataforma CheckMyBus, líder mundial de pesquisa de bilhetes de autocarro, divulgou recentemente um estudo sobre a evolução dos preços no serviço de transporte expresso de passageiros nas cinco principais rotas em Portugal, e concluiu que, entre 2019 e 2022, os preços registaram uma descida de entre 24 e 51 por cento, devido à abertura do mercado e consequente aumento do número de operadores em Portugal.

«São boas notícias para Portugal e para os portugueses, já que conforme o estudo atesta, mais operadores trazem mais e melhor oferta, com preços mais competitivos. É o efeito positivo da abertura do mercado, que continua a crescer, e a ter cada vez mais pessoas a optar por viajar de transportes partilhados» – afirma Pablo Pastega, diretor geral da FlixBus para Portugal e Espanha.

Mais de 38 milhões de passageiros em viagens de longa distância na Europa em 2022

Apesar das restrições impostas pelo COVID em muitos países durante o primeiro trimestre do ano de 2022, foram mais de 38 milhões os passageiros transportados na Europa no autocarros e comboios de longa distância da Flix. Desde 2013, ano de lançamento da plataforma de mobilidade, foram mais de 300 milhões os passageiros que escolheram viajar de uma forma mais acessível e sustentável.

Sobre a FlixBus Portugal

A operar em Portugal desde 2017, primeiro com viagens internacionais, e a partir de 2020 com viagens domésticas, a FlixBus veio trazer ao mercado português uma nova forma de viajar, mais confortável, económica e sustentável. Os autocarros verdes que operam as linhas da FlixBus são novos, mais cómodos, e com espaço extra para as pernas.

Possuem acesso gratuito a WiFi, e os autocarros estão equipados com tomadas para PC, telemóveis e tablets. Os autocarros cumprem ainda com a norma Euro VI, a mais exigente da Europa em termos de emissões de CO2, sendo também os mais eficientes e sustentáveis do mercado.