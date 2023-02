FlixBus celebra 10 anos com viagens de e para o Algarve a partir de 0,99€

FlixBus faz 10 anos e para comemorar há viagens de e para o Algarve desde 0,99 euros já a partir do mês de março.

A FlixBus comemora 10 anos, e para celebrar há 10 mil bilhetes a partir de 0.99 euros. A partir de hoje, quarta-feira, 15 de fevereiro, é possível comprar viagens FlixBus de e para a região do Algarve a partir de 0,99 euros, para viajar já no próximo mês de março. Há milhares de bilhetes disponíveis, e a promoção é válida em toda a rede doméstica da FlixBus.

Há bilhetes promocionais para todas as ligações e destinos da rede em Portugal, e estes são válidos para viagens a realizar entre os dias 6 e 26 de março. Os bilhetes ficarão disponíveis para reservar no site e na app a partir de hoje, quarta-feira, 15 de fevereiro, e as reservas podem ser feitas até ao próximo dia 21 de fevereiro.

Na região do Algarve, há bilhetes para viagens de Quarteira, Lagos, Olhão, Tavira, Armação de Pera, Portimão, Lagos, Albufeira e Faro com a destino a Lisboa, Fátima, Leiria, Coimbra ou Porto a 0,99 e 2,99 euros, dependendo das ligações.

Eis outros exemplos das ligações disponíveis a preços promocionais:

Faro ⇆ Leiria a 0,99 euros

Faro ⇆ Coimbra a 0,99 euros

Albufeira ⇆ Fátima a 0,99 euros

Lisboa ⇆ Évora a 0,99 euros

Porto ⇆ Sintra a 0,99 euros

Porto ⇆ Cascais a 0,99 euros

Porto ⇆ Viseu a 0,99 euros

Porto ⇆ Coimbra a 0,99 euros

Lisboa ⇆ Albufeira a 2,99 euros

Lisboa ⇆ Lagos a 2,99 euros

Lisboa ⇆ Porto a 2,99 euros

Lisboa ⇆ Coimbra a 2,99 euros

Lisboa ⇆ Faro 2,99 euros

Lisboa ⇆ Castelo Branco a 0,99 euros

Cada vez mais autocarros verdes na estrada

Mais de 38 milhões de passageiros em viagens de longa distância na Europa em 2022. No âmbito da comemoração do seu 10º aniversário, a FlixBus apresentou esta manhã, em Munique, os resultados operacionais relativos a 2022.

Ao todo, foram mais de 38 milhões os passageiros transportados nos 35 países da Europa onde opera com as marcas FlixBus e FlixTrain. Ao longo de uma década, foram mais de 300 milhões os passageiros que escolheram viajar de uma forma mais acessível e sustentável.

Apesar das restrições impostas pela COVID-19 em muitos países durante o primeiro trimestre do ano de 2022, foram mais de 38 milhões os passageiros transportados na Europa no autocarros e comboios de longa distância da Flix.

«A FlixBus tem contribuído para a alteração da forma como os portugueses estão a viajar não só em Portugal, como na Europa», afirma Pablo Pastega, diretor geral da FlixBus em Portugal e Espanha.

«Fazemos parte da solução de mobilidade do país, e a prova disso é o reforço da oferta e o aumento da procura neste período de greves nos comboios em Portugal. A FlixBus oferece alternativas igualmente sustentáveis, confortáveis e ainda mais económicas aos milhares de passageiros que, apesar das greves, continuam a necessitar de deslocar diariamente», atesta este responsável.

«Vamos continuar a reforçar a oferta em Portugal, lançado novas linhas em 2023 e reforçando as existentes, oferecendo ainda mais opções na hora de viajar no país. Até porque, em comparação com outros países da União Europeia, Portugal tem uma taxa bastante elevada de utilização dos carros particulares. O objetivo da FlixBus passa também por conseguir que cada vez mais pessoas deixem os seus carros em casa e utilizem esta solução de mobilidade partilhada sustentável. Queremos contribuir para tirar cada vez mais carros da estrada», conclui Pablo Pastega.

A operar em Portugal desde 2017, primeiro com viagens internacionais, e a partir de 2020 com viagens domésticas, a FlixBus veio trazer ao mercado português uma nova forma de viajar, mais confortável, económica e sustentável. Os autocarros verdes que operam as linhas da FlixBus são novos, mais cómodos, e com espaço extra para as pernas. Possuem acesso gratuito a WiFi, e os autocarros estão equipados com tomadas para PC, telemóveis e tablets. Os autocarros cumprem ainda com a norma Euro VI, a mais exigente da Europa em termos de emissões de CO2, sendo também os mais eficientes e sustentáveis do mercado.