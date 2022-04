Finlandês com mandado de detenção internacional apanhado em Albufeira

Homem era procurado por crimes fiscais cometidos na Finlândia.

A GNR de Albufeira deu cumprimento, no dia 9 de abril, sábado, a um mandado de detenção internacional para extradição de um homem finlandês de 46 anos.

Os militares da Guarda localizaram e abordaram o suspeito na sequência de uma ação de policiamento, onde o indivíduo foi abordado por uma situação de infração rodoviária.

Ao procederam à elaboração do auto de contraordenação e à identificação do suspeito, os militares verificaram que o mesmo tinha pendente um mandado de detenção internacional para extradição, no âmbito do acordo Schengen, por crimes fiscais praticados na Finlândia.

O indivíduo foi detido e foi presente ontem, dia 11 de abril, ao Tribunal da Relação de Évora.