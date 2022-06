Final Nacional Triplete de petanca disputa-se em Monchique

Prova contará com a presença de associações de vários pontos do país.

A Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano (APBASA) organiza, em conjunto com a Federação Portuguesa de Petanca, a Final Nacional Triplete nos próximos dias 11 e 12 de junho, sábado e domingo, junto ao largo de São Sebastião, em Monchique.

No sábado, dia 11, a prova tem início às 14h30 e termina às 18h30. No dia 12, domingo, a competição arranca às 9h30 e tem o seu término às 13h00.

É esperada a participação de 48 atletas apurados nas quatro associações nacionais e da Associação de Petanca da Madeira, que disputa pela primeira vez provas nacionais.

Em disputa pelo título de Campeão Nacional estarão quatro equipas da Associação de Petanca do Algarve, quatro equipas da Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano, também quatro equipas da zona Centro, três equipas do Norte e uma equipa da Madeira.

No dia 12, decorre simultaneamente o Campeonato de Cadetes e Júniores, inscritos na Federação Portuguesa de Petanca na época de 2022, oriundos da Associação da Zona Centro, Associação de Petanca do Algarve e da Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano.