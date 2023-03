O restaurante Come na Gaveta e a agência criativa Utopia produziram uma curta-metragem que explica porque se diz que os tavirenses «comem na gaveta».

Este dia 21 de março marcou o quinto aniversário do Come na Gaveta, em Tavira. Agora a comemorar cinco anos, este projeto nasceu pela vontade de trazer um novo conceito à cidade, combinando tradição e inovação de uma forma orgânica.

Ao longo do tempo, foi crescendo, evoluindo e conquistando clientes um pouco por todo o lado.

Este ano, para celebrar meia década de existência, o Come na Gaveta contratou a Utopia, que conta com uma equipa formada por jovens locais, para produzir uma curta-metragem sobre a origem do seu curioso nome.

Ambientada e realizada em Tavira, esta produção serve também como uma forma de promover o restaurante e as suas raízes.

Durante as rodagens, a equipa recorreu a elementos, tradições e espaços próprios de Tavira de modo a destacar a sua importância e manter-se fiel ao tema retratado.

A própria cidade é uma personagem que não só participa na história, como também contribui ativamente para ela.

A estreia aconteceu no dia 21 de março, no Clube da Tavira, como um dos principais momentos da cerimónia.

Além de uma forma de festejar os cinco anos do Come na Gaveta, foi uma noite para homenagear as várias pessoas que por lá passaram e muito contribuíram para o seu sucesso.

A noite contou também com música ao vivo, comida e bebida, e ainda algumas surpresas para os funcionários.

Pretende-se que esta curta-metragem funcione como um catalisador para futuros projetos e produções que abordem e celebrem a cultura local, a cidade e as suas gentes.

Tavira é o palco perfeito para enaltecer a harmonia entre a riqueza da tradição e a beleza da inovação, e o Come na Gaveta orgulha-se de fazer parte desta iniciativa.

A produção finalizada pode ser vista nas redes sociais do Come na Gaveta e está disponível através aqui.