Filme da RTA duplamente distinguido em Festivais de Cinema de Turismo

O filme «O Algarve nos Descobrimentos Portugueses» da RTA foi distinguido com o «Prémio Melhor Documentário e «Prémio Especial do Júri».

O vídeo-documentário «O Algarve nos Descobrimentos Portugueses», produzido pela New Light Pictures para a Região de Turismo do Algarve (RTA), foi duplamente premiado nos principais festivais de filmes de turismo nacionais.

Na última sexta-feira, dia 27, foi distinguido no Festival Internacional de Cinema de Turismo ART&TUR, com o «Prémio de Melhor Documentário para Destinos Turísticos – Regiões».

Duas semanas antes, ganhou o «Prémio Especial do Júri» no Finisterra – Arrábida Film Art & Tourism Festival, na categoria «Short Documentary».

«A ligação histórica do Algarve aos Descobrimentos Portugueses é um ativo ainda subaproveitado na promoção da região enquanto destino de turismo cultural. Por isso, é com enorme satisfação que recebemos a notícia da dupla distinção deste filme, na expectativa de virmos a potenciar essa oferta cultural e atrair visitantes diferenciados, dando a conhecer melhor o papel do Algarve neste contexto histórico», diz André Gomes, presidente da RTA.

«Já lá vão mais de 500 anos e a memória da grande Epopeia Portuguesa ainda ecoa no presente. Qualquer um de nós, portugueses, se à beira do mar fecharmos os olhos, conseguiremos escutar a aventura, a coragem e a bravura desses homens de outra estirpe, desses homens de desejo e de desígnio, cuja audácia e fé os fez acreditar na possibilidade de irem mais além», segundo o vídeo-documentário.

Isto porque foi precisamente no Algarve que muitas dessas aventuras começaram, tal como relembra o guião do filme premiado, que tem uma duração de cerca de 13 minutos e que está disponível em português, inglês e espanhol no canal do VisitAlgarve no YouTube, disponível aqui.

A 16.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Turismo ART&TUR, que deu a conhecer as melhores produções audiovisuais de turismo realizadas em Portugal e no mundo, reunindo 262 filmes de 47 países, encerrou na última sexta-feira, 27 de outubro, nas Caldas da Rainha, com o anúncio dos galardoados.

Por sua vez, a cerimónia de entrega de prémios do 11.º Finisterra – Arrábida Film Art & Tourism Festival decorreu no dia 12 de outubro, em Sesimbra.

Recorde-se que o filme «O Algarve nos Descobrimentos Portugueses» foi produzido no âmbito da candidatura EXPLORATERRA, cofinanciada pelo programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP).

O vídeo-documentário pode ser visualizado aqui.