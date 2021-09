Figo Lampo estende o «lençol» para noites de cinema em Querença

Associação Figo Lampo organiza noites de cinema ambulante em Querença.

«Trocar o sofá a que nos habituámos no confinamento, pela natureza do barrocal algarvio e pelas projeções num lençol de filmes direcionados para a ecologia. É este o convite que a Figo Lampo nos faz numa iniciativa que pretende levar as pessoas da cidade até ao campo, todas as sextas-feiras de setembro às 21 horas», descreve Verónica Guerreiro.

«Quase quem em jeito de despedida do verão, arranca dia 3 de setembro a primeira de quatro sessões do Cinema Lençol, em que a Figo Lampo recuperará essa já quase extinta arte do cinema ambulante, e como antigamente, esticará o lençol em diferentes localizações do barrocal algarvio, para que se veja cinema que retrata as diferentes problemáticas ligadas à ecologia e à atualidade, e ao mesmo tempo se restabeleça a ligação com a natureza e a riqueza serrana».

O arranque é feito em parceria com Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela – Cine Eco Seia 2020, com a projeção do filme «alma de um ciclista» de Nuno Tavares.

Uma reflexão sobre a importância da amizade, da ecologia e do minimalismo para uma vivência mais plena numa sociedade que cada vez mais se deteriora e deixa cair os mais básicos valores por terra.

No dia 10 de setembro, sobe ao lençol o filme «O botão de Nacar» do Chileno Patrício Guzman, que traz um cruzamento de narrativa entre a ditadura de Pinochet, os golpes de Estado com as mitologias das culturas indígenas da patagónia e da sua relação com a água no meio natural e como estas se viram extintas perante a ganância dos colonizadores e da raiva do homem branco.

Mais do que expressar a sua raiva pela extinção de um povo, Guzman enfatiza a importância dos oceanos, não fosse o Chile o país com o maior arquipélago do planeta terra.

Dia 17, um filme simultaneamente meditativo e provocador. Realizado pelo consagrado Viktor Kosakovskiy e produzido pelo igualmente brilhante Joaquin Phoenix «Gunda» parece à primeira vista simples: a vida feliz (ou assim parece) de uma porca e dos seus filhotes numa quinta onde os seus maiores inimigos são uma galinha que só tem uma pata e as vacas da quinta. Mas serão mesmo?

«Gunda» não tem diálogo, apenas os sons da quinta a guiarem-nos quase em hipnose num processo em que questionamos sobre a nossa relação com os animais, pede uma reflexão sobre a ideia dos animais terem consciência e emoção, sobretudo faz-nos pensar na responsabilidade da humanidade em relação a isso.

Dia 24 é o último dia do Cinema Lençol e neste dia faz-se um tributo a António Feliciano. Atualmente com 82 anos de idade e 58 de profissão, António é o último projecionista ambulante do país.

Desde 1963 mostrou cinema no Baixo e Alto Alentejo, Algarve, Beira Litoral e Zona Saloia.

Nestas viagens por amor ao cinema chegou ao número de quatro milhões de quilómetros percorridos nas suas 11 carrinhas. Reside em Vila Nova de Milfontes, onde é proprietário do Cinema Girasol.

Serão exibidas Histórias e projeção em 16mm de «O mundo em noticias», bem como o filme de Rosa Coutinho Cabral «Cães sem coleira».

Programação Cinema Lençol – 2021

Às sextas de setembro às 21h00 em Querença. Entrada Livre

Sexta, dia 3 de setembro 2021

Parque de Jogos da Casa do Povo de Querença

Abertura: curta-metragem «Memória Fotográfica» de Eduardo Pinto – 8’.

Documentário: «A Alma de um Ciclista» de Nuno Tavares. M/12 – 73’

Em parceria com o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela – Cine Eco Seia 2020

Sexta, dia 10 de setembro 2021

Ermida de Nossa Senhora do Pé da Cruz

Abertura «Aventuras de bolota», adaptação do conto original «O Jaime e as bolotas» de Tim Bowley e Inés Vilp, conto filmado de Verónica Guerreiro e Paulo Tomé – 5’.

Documentário «O BOTÃO DE NÁCAR» de Patricio Guzmán. M/12 – 82’

Sexta, dia 17 de setembro 2021

Escadaria da Fundação Manuel Viegas Guerreiro

Abertura «Vestido feito de água», adaptação do conto homónimo e original de Maria Adelaide Fonseca, conto filmado de Verónica Guerreiro e Paulo Tomé – 5’.

Documentário «Gunda» de Viktor Kossakovsky. M/6; 93’

Sexta, dia 24 de setembro 2021

Largo da Igreja Matriz

Tributo ao cinema ambulante com António Feliciano. Histórias e projeção em 16mm de «O mundo em noticias».

Filme «Cães sem coleira» de Rosa Coutinho Cabral. M/12 – 60’

Iniciativa inserida no projeto #terravermelha da Figo Lampo 2021. Conta com a coordenação e produção de Eduardo Pinto, Paulo Tomé e Verónica Guerreiro.

Tem como Parceiro Institucional: A República Portuguesa – Ministério da Cultura e conta com o Apoio da Câmara Municipal de Loulé, União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim, Fundação Manuel Viegas Guerreiro e Casa do Povo de Querença.