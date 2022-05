«Festival Sargo da Costa Vicentina» delicia Aljezur e Vila do Bispo

Sargo da Costa Vicentina será estrela em vários restaurantes e locais.

Os municípios de Aljezur e de Vila do Bispo acolhem, de 20 a 29 de maio, o «Festival Sargo da Costa Vicentina», evento promovido em parceria com a Universidade de Coimbra no âmbito do projeto «VALSARGO – Valorização do Sargo da Costa Vicentina».

Durante os 10 dias deste Festival, os restaurantes aderentes apresentarão pratos dedicados a este peixe da Costa Vicentina, proporcionando aos seus clientes experiências gastronómicas como pratos de autor, degustações ou workshops de cozinha.

Serão ainda realizadas ações de sensibilização nas escolas: no dia 20 de maio, a palestra «Sargo na Costa Vicentina», destinada a alunos dos municípios de Aljezur e Vila do Bispo, e o concurso «Eu Vi um Sargo», que desafiará as escolas do 1º ciclo a apresentarem trabalhos sobre este pescado.

A abertura oficial do Festival está agendada para 21 de maio, sábado, com a realização das Jornadas do Sargo da Costa Vicentina, no Centro Interpretação da Lota de Sagres, às 10h00.

A sessão de abertura será presidida por Rute Silva, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo e José Manuel Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Aljezur. Às 10h30, Ana Carla Garcia, da Universidade de Coimbra, apresentará o projeto «VALSARGO – Valorização do Sargo da Costa Vicentina». Segue-se a mesa-redonda «Valorização do Sargo da Costa Vicentina», moderado pela professora Sónia Seixas, da Universidade Aberta e investigadora do MARE – Universidade de Coimbra, num momento que contará com a participação de Carlos Duarte, da Docapesca, bem como de Eugénio Arez, da Associação Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina, Mário Galhardo, da Associação de Armadores de Pesca de Sagres, Pedro Monteiro, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, José Moura Bastos, do Grupo de Ação Local – Barlavento, do Algarve e José Apolinário, da CCDR Algarve.

A sessão de encerramento será no dia 28 de maio, sábado, às 15h00, na sede da Associação Pescadores da Arrifana, novamente com a presença de José Manuel Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Aljezur e Rute Silva, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, juntando-se Tiago Verdelhos, da Universidade de Coimbra, que fará um balanço sumário da iniciativa e apresentará as próximas iniciativas do projeto VALSARGO. Posteriormente, terá lugar um momento de degustação de Sargo da Costa Vicentina.

Pode consultar os restaurantes aderentes a esta iniciativa aqui.