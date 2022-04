Festival Pé na Terra regressa em junho para meter a Fuseta a dançar

Evento terá um foco nas famílias com crianças.

O Festival Pé na Terra 2022 volta entre os dias 17 e 19 de junho à Fuseta, depois da ausência em período pandémico, numa edição que comemora os 10 anos do evento.

Segundo a organização, são 10 anos «de um festival único e inclusivo que remete à ligação entre o homem e a terra na (re)descoberta da sua cultura popular, criando um intercâmbio cultural e promovendo cenários de trocas culturais através do desporto, da formação das danças tradicionais e da música».

O Pé na Terra «é um estímulo à experimentação de linguagens e processos criativos nos campos da música e da dança, que visa fomentar a produção, a fruição e a troca cultural, ao mesmo tempo que amplia a percepção do público sobre a diversidade entre as várias culturas presentes», acrescentam os organizadores.

Uma das principais atividades do evento são os workshops de dança, que vão desde o Samba, o Maracatu, a Capoeira, o Zouk ou a Kizomba, entre outras.

Estarão também em destaque as atividades familiares com o programa «Pézinhos na Areia», dedicado a todas as famílias com crianças.

«Nos últimos anos, é nosso objetivo ter uma programação especialmente pensada para as crianças que participam no nosso festival. São crianças que desde os dois anos enriquecem cada edição do Pé na Terra. Para esta 10ª edição, vamos dar continuidade e todas as famílias são bem-vindas», garantem os responsáveis.

A programação deste festival será anunciada em breve. O evento é organizado em parceria com a Câmara Municipal de Olhão e conta com o apoio da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta. Os bilhetes estão disponíveis aqui.