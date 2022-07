Festival Internacional do Caracol voltou a deliciar Castro Marim

Após dois anos de edições confinadas, o Festival Internacional do Caracol regressou ao seu palco de eleição no último fim de semana: a Colina do Revelim de St. António, em Castro Marim. Continuará agora nos estabelecimentos aderentes, até ao dia 31 de julho.

O evento, que juntou aos caracóis, temperados com «o melhor sal do mundo», um programa de animação com música, dança e ainda os ateliers infantis, teve ainda uma componente ecológica, com a distribuição de copos reutilizáveis em todas as tasquinhas.

O Revelim de St. António contou com animação proporcionada pelos «Pardais à Solta» e «Charanga Los de Ruedo». Já pelo palco, passaram Zé Francisco, no concerto acústico «À Volta das Guitarras», «Al-Mouraria», «Gracia Diaz» com um espetáculo de dança, Viviane e «Us Sai de Gatas».

O Festival Internacional do Caracol tem o propósito de afirmar Castro Marim «como destino dos melhores caracóis do Algarve e potenciar os produtos tradicionais, a cozinha e a cultura mediterrânicas, mas é também um grande estímulo ao comércio e coletividades locais, consolidado com a modalidade dos estabelecimentos aderentes».

Agora, até dia 31 de julho, cada estabelecimento aderente conta com animação musical para dar seguimento à modalidade restante deste Festival.

O certame foi organizado pelo município de Castro Marim, contado com a colaboração de muitas associações do concelho e ainda dos trabalhadores da autarquia, na representação do Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Castro Marim.