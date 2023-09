Festival Internacional de Magia regressa a Lagoa para a 3ª edição

O Lagoa Magic Fest’23, Festival Internacional de Magia, chega entre os dias 5 e 7 de outubro, sob direção artística de Paulo Cabrita.

O município de Lagoa será o palco da 3ª edição do Festival Internacional de Magia, Lagoa Magic Fest’23, a decorrer nos dias 5, 6 e 7 de outubro, com a participação de sete mágicos, artistas em destaque mundial, sob a direção artística do lagoense e mágico Paulo Cabrita.

O Festival Internacional de Magia terá a duração de três dias, sendo que dois deles são dedicados à magia de rua, escolas e instituições, estando previstos espetáculos em seis locais do concelho.

Já no dia 7 de outubro, realiza-se a noite da Grande Gala, no Auditório Carlos do Carmo.

Os espetáculos de rua, escolas e instituições, agendados para os dias 5 e 6 de outubro, iniciam em Estômbar (Jardim), no Parchal (Largo da Che Lagoense) e na Mexilhoeira da Carregação (junto ao Largo António Joaquim Júdice), logo pelas 10h30, estando ainda agendados os espetáculos de rua na Praia do Carvoeiro (Largo da Praia), em Lagoa (Jardim 5 de Outubro) e em Ferragudo (Largo Rainha D. Leonor, pelas 16h00 horas.

Tratam-se de eventos pop-up gratuitos.

No dia 7 terá lugar a noite da Grande Gala que ocorrerá no Auditório Carlos do Carmo, pelas 21h30, cujos bilhetes podem ser adquiridos na plataforma BOL, e nas bilheteiras dos CTT, da Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa (20 por cento desconto c/ passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2023, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa).

O Lagoa Magic Fest’23, Festival Internacional de Magia, conta com a presença de Lanydrack & Faty (Portugal), Manolo (Venezuela), Naife (Espanha), Joshua Kenneth (Espanha), Brando y Silvana (Argentina) e Paulo Cabrita, prometendo trazer muita magia e animação ao concelho.

«Serão três dias mágicos que irão culminar com a Grande Gala à qual não pode faltar», convida a Câmara Municipal de Lagoa.