Festival do Caracol volta às esplanadas de Castro Marim

Haverá animação musical nos espaços aderentes ao Festival.

O Festival do Caracol de Castro Marim volta a decorrer de forma «confinada» durante todo o mês de julho, na segunda edição do certame sujeita a constrangimentos devido à pandemia COVID-19.

Para o município, esta é «uma forma de dar continuidade a um dos eventos chave da política cultural de Castro Marim, que era o Festival Internacional do Caracol».

Com esta iniciativa, a autarquia castromarinense pretende «minimizar o impacto económico provocado pelas medidas de combate à COVID-19, estimulando o pequeno comércio/restauração que quiser aderir ao repto».

Para esta edição, a autarquia integrou uma componente de animação musical. Todos os cafés/restaurantes aderentes serão, durante este período, animados por agentes culturais locais, «uma política de apoio que o município de Castro Marim tem desenvolvido com a cultura e a arte locais, que têm passado por períodos muito difíceis».

Cada estabelecimento aderente será também incentivado a ter elementos alusivos ao caracol e a autarquia assinalará cada esplanada com uma pequena réplica do caracol gigante que agora assinala a iniciativa na Praça 1º de Maio.

A organização apela a que o público, «sempre que puder, faça a sua reserva junto dos cafés e restaurantes aderentes», bem como «ao respeito pelas medidas de prevenção da COVID-19 – a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento físico».

Até à data, aderiram à iniciativa 12 cafés e restaurantes do concelho, cuja listagem pode consultar no site do município e no facebook.