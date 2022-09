Festival do Berbigão está de regresso à Figueira, concelho de Portimão, para duas noites de animação popular.

Depois de dois anos de interregno, o Festival do Berbigão volta a fazer as delícias de residentes e turistas na sua 18ª edição, marcada para o Polidesportivo da Figueira no fim de semana de 10 e 11 de setembro, entre as 19h00 e a 01h00, sendo aguardadas muitas pessoas a esta localidade da freguesia da Mexilhoeira Grande.

O evento gastronómico aposta em pratos típicos da colinária algarvia, como massa de berbigão, arroz de berbigão, papas de berbigão, rissóis de berbigão ou berbigão ao natural, todos confeccionados no local, complementados com a doçaria e pastelaria regionais, além de outros comes e bebes, tudo a preços convidativos.

A Figueira organiza há 18 anos este festival como forma de honrar um molusco que tem profundas raízes junto da população local, pois a apanha do berbigão na Ria de Alvor perde-se nas brumas da memória, tendo o negócio da sua venda sustentado muitas famílias desde tempos idos.

O programa musical preparado garantirá que toda a gente possa dançar, e no primeiro dia inclui a atuação do acordeonista Humberto Silva, a que se seguirá por volta das 22h30 um espetáculo com o jovem fadista portimonense João Leote, acompanhado à guitarrista por Gonçalo Rosa e Bruno Davide, enquanto no domingo, e após a atuação da acordeonista Vera Lúcia, o espetáculo da noite estará a cargo de Saúl.

As entradas custam 3,50 euros, sendo o Festival do Berbigão organizado pela Sociedade Recreativa Figueirense, com os apoios da Câmara Municipal de Portimão e da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande.