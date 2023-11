Festival de Tunas Femininas no Algarve está de regresso a Faro

O XIX Moura Encantada – Festival de Tunas Femininas no Algarve chega a Faro nos dias 10 e 11 de novembro, com estudantes de vários pontos do país.

A Feminis Ferventis – Tuna Académica Feminina da Universidade do Algarve (UAlg) acaba de anunciar o regresso «do menino dos nossos olhos», o Moura Encantada – Festival de Tunas Femininas no Algarve, para a sua 19ª edição, nos dias 10 e 11 de novembro.

São esperados estudantes de tunas de vários pontos do país, como Covilhã, Porto, Santarém, Lisboa e Faro, num evento de reconhecida notabilidade cultural e musical no panorama nacional tunante, não só pela qualidade das tunas convidadas, como pelo facto de ser o único festival de tunas femininas do sul.

«O Moura Encantada promete trazer à cidade de Faro o regresso da magia, música, alegria e espírito académico durante dois dias», segundo a organização.

A programação deste festival arranca na sexta-feira, dia 10 de novembro, às 22h00, com a Noite de Serenatas no Museu Regional do Algarve, de entrada livre, seguindo-se a 11 de novembro, às 21h00, o Espetáculo de Tunas no Conservatório Regional do Algarve.

Em representação de várias regiões do país e também da região algarvia, marcam presença quatro tunas a concurso: Encantatuna – Tuna Académica Feminina da Universidade da Beira Interior; TunaMaria – Tuna Feminina da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa; Tunassa – Tuna Feminina do Instituto Superior de Agronomia e Legislatuna – Tuna Feminina da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

Extraconcurso encontra-se a TUFES – Tuna Feminina Scalabitana do Instituto Politécnico de Santarém; Real Tuna Infantina – Tuna Académica Mista da Universidade do Algarve e Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade do Algarve.

Para reserva de bilhetes e informações adicionais sobre o Festival de Tunas Femininas no Algarve, está disponível um e-mail (feminisferventis@gmail.com), bem como um contacto telefónico ( 961557721 – Mariana Fernandes) e redes sociais (@feminisferventis).