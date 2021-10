Festival de Órgão do Algarve passa pela Igreja de Boliqueime

Boliqueime é um dos pontos de passagem da 14ª edição do Festival de Órgão do Algarve.

A Igreja Paroquial de Boliqueime recebe no dia 12 de novembro, sexta-feira, às 21h00, a um concerto da organista Célia Sousa Tavares inserido no Festival de Órgão do Algarve, evento organizado pela Associação Música XXI, que decorre de 5 a 28 de novembro nas Igrejas de Faro, Portimão, Loulé (Boliqueime) e Tavira.

Recorde-se que, ao longo dos anos, esta iniciativa tem vindo a ganhar público através de um conceito que alia a música de intérpretes conceituados a elementos patrimoniais de grande valor.

«A envolvência das belezas e pormenores arquitetónicos e artísticos do interior das igrejas que acolhem este evento único na região do Algarve, oferece a possibilidade de fruição de órgãos históricos, património singular de elevado valor e de características únicas, alguns de referência além-fronteiras. Boliqueime é disso exemplo, pelo que o município de Loulé se associa a esta organização, com o claro objetivo de promover a sua cultura e património», explicam os responsáveis municipais louletanos.

Célia Sousa Tavares terminou a licenciatura em Órgão na Escola Superior de Música de Lisboa, em 2008. Como aluna finalista, realizou o projeto «Orgelbüchlein – J. S. Bach: formas composicionais», apresentado sob a forma de recital-conferência. Em 2010, terminou o curso de mestrado em Música, especialidade Interpretação – Órgão, na Universidade de Évora.

Em outubro do mesmo ano foi admitida no mestrado na Hochschule für Künste, em Bremen (Alemanha). Foi também aluna de intercâmbio na Eastman School of Music, em Rochester, nos Estados Unidos.

Simultaneamente foi bolseira de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, no projeto Estudos de Música Instrumental Em Portugal: 1755 – 1834 da Unidade de Investigação em Música e Musicologia da Universidade de Évora. Concluiu, em 2017, o mestrado em Ensino da Música, na Escola Superior de Música de Lisboa.

Foi professora em diversas instituições e colabora regularmente com vários agrupamentos corais. Tem-se apresentado em recitais a solo, com orquestra e com agrupamentos vocais/instrumentais em vários ciclos do país.

Sob a alçada do Turismo do Patriarcado de Lisboa/Signinum concretizou, entre 2017 e 2020, o projeto Lunchtime Recitals na Igreja da Conceição Velha, na qual realizou recitais comentados, na qual abordava o funcionamento organológico do órgão e do seu repertório, tanto português como internacional, em diversos contextos históricos.

É professora de órgão no Colégio S. João de Brito e organista-titular na Igreja de S. Sebastião da Pedreira, em Lisboa, desde 2015.