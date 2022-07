Festival de Observação de Aves regressa a Sagres em outubro

Sagres prepara-se para acolher mais uma edição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, de 1 a 5 de outubro.

Trata-se da 13ª edição do evento, que promete trazer um programa repleto de atividades, a maioria de participação gratuita, para todas as idades e interesses, que contemplará, entre outras, as habituais sessões de observação e anilhagem de aves, saídas de campo, palestras e ateliers educacionais, caminhadas, passeios de barco, visitas guiadas e minicursos, iniciativas que ao longo dos anos têm cativado os visitantes deste Festival.

O programa será divulgado a 1 de agosto e as inscrições nas atividades poderão ser feitas online, no website oficial, a 1 de setembro, «permitindo assim aos interessados agendar as suas férias em função das iniciativas que mais lhes interessam», explica a organização.

Como não podia deixar de ser, os milhares de aves que sobrevoam o Algarve em outubro, rumo aos territórios onde irão passar o inverno, serão um dos pontos altos do festival.

Entre elas está o alcatraz, destaque da edição deste ano, que num dia bom pode ser visto às centenas a passar ao largo do Cabo de São Vicente. Esta espécie, facilmente reconhecível pelas asas brancas compridas e bico pontiagudo, é uma mergulhadora nata e chega a atingir os 40 metros de profundidade nas entradas que faz na água, para apanhar o peixe com que se alimenta.

As novidades sobre o festival podem ainda ser acompanhadas no Facebook e no Instagram.

Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila do Bispo, organizada em conjunto com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Associação Almargem.