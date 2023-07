Festival de Música Africana do Algarve volta a apresentar-se em Faro

O Festival de Música Africana do Algarve vai regressar à Doca de Faro, no dia 12 de agosto, a partir das 20h00, com entrada gratuita.

A Casa de Angola – Algarve e a RDP África, do grupo RTP, vão realizar no sábado, dia 12 de agosto, a partir das 20h00, na Doca de Faro, Jardim Manuel Bivar, com entrada gratuita, mais uma edição do Festival de Música Africana do Algarve.

Recorde-se que a Casa de Angola implantou-se no Algarve a 11 de julho de 1991, tendo comemorado este ano o seu 32º aniversário, sendo este Festival uma das suas principais iniciativas no verão algarvio, já com provas dadas.

Para a edição deste ano, espera-se um «cartaz de luxo», com artistas oriundos de Angola, Cabo Verde, São Tomé e Guiné, que promete uma noite quente e muito ritmada, na Doca de Faro, para toda a comunidade lusófona que nesta altura do ano se encontra no Algarve.

Os espetáculos, de acordo com a organização do Festival de Música Africana do Algarve, «vão inundar a Doca de Faro, de ritmos africanos, muita animação, dança, alegria, comes e bebes típicos, entre outros atrativos».

Para a edição 2023 do certame foram convidados: Yola Semedo, Livongh, Silvia Barros, Ferro Gaita, Mestre Dangui e Super Mama Djombo.

Este evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Faro, União de Freguesias de Faro, Ambifaro e Mais Algarve, sendo patrocinado pelo CIMA – Inspeções automóveis, Forum Algarve, Garvetur, Moto Clube Faro e Delta Cafés.